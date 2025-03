Lopinionista.it - “Therapy Notes”, la tracklist dell’album di Jon Bryant

Cantante, cantautore e polistrumentista con sede a Vancouver, Jonscava attraverso i suoi pensieri, paure, dubbi e sogni, trasformando i sentimenti in testi scritti a cuore aperto e con una strumentazione organica. Al di là della facile classificazione in ‘genere’, la sua musica è il suono della sua crescita personale. Mentre sperimenta toni, trame e parole, racconta la sua vita.In arrivo il 4 aprile, ‘’ canalizza la catarsi e la chiarezza di una sessione di terapia.“Stavo spiegando come funziona la musica per me a un mio amico, e lui mi ha risposto “Wow, sembra una terapia” Posso guardare indietro alle canzoni e pensare a tutta la merda che ho passato, che si trattasse di divorzio, morte o depressione. Ho capito che è sicuramente la mia terapia”.Ecco perché Jonconquista sempre nuovi ascoltatori, in ogni parte del mondo.