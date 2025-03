Theo James | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saisi è distinto come interprete dalle spiccate capacità di scegliere i progetti per sé più giusti. Si è così mosso tra grandi blockbuster e film indipendenti, passando anche con successo attraverso la serialità. Volto ben riconoscibile della sua generazione,è tutt’oggi un attore capace di dar vita con ogni sua interpretazione a personaggi ben approfonditi e curati, che rimangono pertanto memorabili nella mente dello spettatore.I film e i programmi TV di1. Ha preso parte a noti film.debutta al cinema nel 2010 recitando in Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, per poi recitare in Finalmente maggiorenni (2011) e nell’horror Underworld – Il risveglio (2012). Recita poi in The Domino Effect (2012) e nel primo film della serie Divergent (2014), tornando poi anche per i sequel The Divergent Series: Insurgent (2015) e The Divergent Series: Allegiant (2016), recitando accanto a Shailene Woodley.