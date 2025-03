Movieplayer.it - The Walking Dead: Dead City 2, nel trailer Negan e Maggie sono coinvolti nella lotta per il potere

Leggi su Movieplayer.it

A maggio tornerà sugli schermi americani la serie Thecon gli episodi della stagione 2, ecco ildel nuovo capitolo della storia di. AMC Networks ha condiviso ildella stagione 2 della serie The, con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, in arrivo sugli schermi americani dal 4 maggio. Il video pubblicato online regala così delle importanti anticipazioni su quanto accadrà a New York dopo quanto accaduto quandohanno cercato di trovare e liberare il figlio della protagonista. Cosa racconterà TWD:2 Ildegli episodi della stagione 2 di Theè particolarmente violento e ricco di azione e mostra persino, parte affidata a Lauren Cohan, mentre .