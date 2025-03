The Residence recensione della serie Netflix con Uzo Aduba

Leggi su Cinefilos.it

Thecon Uzoe Shondaland tornano a collaborare con The, unamistery in otto episodi creata da Paul William Davies e ispirata al libro The: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower. Tra intrighi, omicidi e un cast corale di personaggi stravaganti, lasi posiziona a metà tra la classica detective story e la commedia satirica, con una vena di assurdità che la rende irresistibile.La storia intricata di TheLa vicenda prende il via durante una cena di stato alla Casa Bianca, organizzata per rinsaldare i rapporti con l’Australia. Mentre gli ospiti si godono la serata e la performance di Kylie Minogue, un urlo squarcia l’aria: il Capo UsciereCasa Bianca, A.B. Wynter (Giancarlo Esposito), è stato trovato morto nella sala del biliardo.