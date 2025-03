Movieplayer.it - The Residence, la recensione: un sovraffollato giallo alla Casa Bianca

Leggi su Movieplayer.it

Da Shondaland arriva una nuova serie con tutte le caratteristiche tipiche del suo universo, ma 'sta volta gioca col genere whodunit. In streaming su Netflix. 132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere, una detective estremamente eccentrica e una cena di Stato disastrosa. Ecco come era stata presentata The, la nuova produzione di Shonda Rhimes che nasce dpenna di Paul William Davies (che per ShondaLand aveva già scritto For the People). Ma come si scrive uninedito, in un periodo in cui il genere è tornato in auge sotto tante forme soprattutto in tv? Facile: si mette al centro un mistero improbabile in un luogo inusuale come la residenza del Presidente degli Stati Uniti d'America. The: un caso impossibile da risolvere Quindi, cosa .