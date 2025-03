Latuafonte.com - The Residence finale spiegato: chi e perché Wynter è stato ucciso

Dal 20 marzo 2025 è disponibile su Netflix The. Si tratta di una serie TV di genere giallo creata da Paul William. La trama si basa su The: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower. Gli episodi ruotano intorno a uno scandalo di omicidio che coinvolge lo staff della Casa Bianca. Ma com’èA.B.? E soprattutto, chi è l’assassino? Va precisato che la serie TV non racconta una storia basata su eventi reali.Thetrama completa: chi haA.B.Leggi anche: Fino alla fine come finisce: spiegazionedel film di MuccinoLa trama della serie TV Thesu Netflix vede la detective Cornelia Cupp che viene invitata alla Casa Bianca per risolvere un delitto avvenuto in modo misterioso. La vittima è A.