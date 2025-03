The Odyssey | Matt Damon si prepara ad affrontare Polifemo in nuove foto dal set

Leggi su Cinefilos.it

Thesiadindal setArrivano altredal set dell’adattamento dell’Odissea di Christopher Nolan, intitolato Theche hanno subito fatto il giro del web e offrono un nuovo sguardo all’Odisseo dimentre sia entrare in quella che ha tutta l’aria di essere la grotta del ciclope noto come. Le riprese di queste scene si stanno svolgendo nella Grotta di Nestore in Grecia ed è stato riportato che per la sequenza è stato creato un pupazzo animatronico meccanico didi circa sei metri.Purtroppo al momento non ci sono immagini del mostro stesso, ma queste potrebbero essere prima o poi diffuse, dato che si tratta di una presenza nel film che desta particolare curiosità. Nella storia originale,era figlio di Poseidone, dio del mare, e della ninfa Thoösa.