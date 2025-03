Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: svelato il budget ed è uno dei più bassi di sempre per un film Star Wars

La pellicola che continuerà le avventure di Din Djarin e del suo piccolo alleato sarà il primo ad arrivare al cinema dopo la conclusione della saga principale Il prossimodiad arrivare nelle sale sarà The, e a quanto pare sarà quello con ilpiù basso di tutti iDisney difino ad oggi. Girato in California, Theandha sfruttato le ultime innovazioni della ILM, in particolare la tecnologia Volume. Questo ha chiaramente reso ilmolto più economico da girare rispetto agli altridel franchise realizzati finora. Secondo la CaliforniaCommission, infatti, ilcon Pedro Pascal ha potuto contare su undi produzione complessivo di soli 166,4 milioni di .