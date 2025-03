The Mandalorian & Grogu | il budget sarebbe il più basso tra quelli dell’era Disney di Star Wars

Leggi su Cinefilos.it

The: ilil piùtradiIl prossimo film di, The, sembra avere undi produzione sorprendentemente ridotto, e questo potrebbe confermare i timori che alcuni fan hanno nei confronti del progetto. La California Film Commission ha infatti recentemente pubblicato una tabella dei progetti cinematografici e televisivi che possono beneficiare di agevolazioni fiscali nello Stato. Theè uno dei titoli presenti, con circa 166,4 milioni di dollari di “spese qualificate”.La Lucasfilm ha ricevuto un credito di circa 21,7 milioni di dollari per le riprese in California. Tra le altre curiosità citate, il film è stato girato per 92 giorni nello Stato, con l’assunzione di 54 membri del cast e 500 della troupe.