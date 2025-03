Universalmovies.it - The Handmaid’s Tale S6 | Il trailer del gran finale di serie

Leggi su Universalmovies.it

Il network Hulu ha diffuso in rete ildella stagione conclusiva di The, la fortunataispirata ai romanzi di Margaret Atwood.Anche se gli occhi degli appassionati sembrano sempre più indirizzati alla nuovasequel dal titolo “Testaments“, lo show originale Thedeve ancora scoccare il suo colpoe, a guardare il primo, si tratterà di un colpodavvero spettacolare. Il filmato, infatti, mostra i protagonisti oramai lanciati verso uno scontro toche chiuderà la disputa tra le parti in causa, per quello che si presenta come unepico.Come oramai noto, il lancio della sesta – ed ultima – stagione delladistopica con protagonista Elizabeth Moss è fissato per l’8 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un rilascio settimanale fino alladel 27 maggio.