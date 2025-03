Nerdpool.it - The Golden Ticket: Netflix annuncia il nuovo show ambientato nell’universo di Wonka!

Subito sotto il video dell'annuncio e la descrizione ufficiale della serie:I fortunati concorrenti avranno la possibilità di entrare nella Fabbrica di Cioccolato di, ma c'è una fregatura: solo i giocatori che troveranno l'ambito biglietto d'oro potranno entrare nella fabbrica. Ma un biglietto d'oro non garantisce una dolce passeggiata una volta aperti i cancelli; solo chi è in grado di adattarsi, strategizzare e resistere all'ignoto ce la farà.in un paesaggio onirico retrofuturistico, questo esperimento sociale ad alto rischio metterà i giocatori alla prova non solo fisicamente ma anche mentalmente, mentre affrontano giochi, test e tentazioni progettati per sondare i loro istinti, la loro resilienza e la loro capacità di prosperare nel caos.