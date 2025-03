Movieplayer.it - The Four Seasons: data di uscita, cast e teaser trailer della serie Netflix di Tina Fey

Leggi su Movieplayer.it

svela ladie il primoThe, creata daFey e con protagonisti Colman Domingo e Steve Carell.ha annunciato che The, la nuovacomica firmata daFey (Mean Girls), debutterà il 1° maggio. Lo show si ispira all'omonimo film del 1981, scritto, diretto e interpretato da Alan Alda. Oggi è stato anche rilasciato il primoufficiale, insieme ad alcune immagini in anteprima che potete trovare di seguito. Alda fa una comparsa speciale all'interno, che si compone di otto episodi ed è stata co-creata da Fey insieme a Lang Fisher e Tracey Wigfield. Tra le guest star, oltre ad Alda, figurano dodici attori, mentre ilprincipale includeFey, .