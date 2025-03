Nerdpool.it - The Electric State, disponibili i Funko Pop del nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Il 14 marzo è una data da segnare sul calendario, perché arriverà finalmente sul’attesissimo The.Diretto da Anthony e Joe Russo e con protagonisti le superstar, ilè liberamente ispirato all’omonimo libro illustrato pubblicato nel 2018.Ambientato in un passato immaginario ma futuristico, dove umani e robot coesistono, Thesegue la storia di Michelle, che intraprende un viaggio attraverso l’Ovest americano alla ricerca di suo fratello scomparso. A fianco di Michelle un eccentrico vagabondo di nome Keats. Per prepararsi al meglio, sullo store ufficialeeurope.com sono arrivati i Pop! dedicati ai principali protagonisti del, che non possono assolutamente mancare alla propria collezione!