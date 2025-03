361magazine.com - The Couple: svelato un dettaglio della location. Ecco cosa sta accadendo alla Casa del GF

Leggi su 361magazine.com

Theprenderà il via tra qualche settimana: svelata qualche anticipazionesta giàdel Grande Fratello: rivoluzioni e rinnovamenti The, prenderà il via nelle prossime settimane dopo la chiusura definitiva del Grande Fratello. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi sbarcherà su Canale 5 in prima serata ma ancora per il momento non si conoscono i dettagli di questa prima edizione.Leggi anche Grande Fratello, Zeudi pronta per un altro programma televisivo? L’indiscrezioneè emerso nelle ultime oreStando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, nelle ultime ore Davide Maggio ha anticipato unche riguarderebbe la futuradel nuovo programma televisivo che sarà condotto da Ilary Blasi:“Lache si vede da settembre al GF, però, sarà modificata per The