The Couple al via il riadattamento della Casa del GF

Le lucipiù spiata d’Italia resteranno accese anche dopo la finale del Grande Fratello, in programma il 31 marzo. Come vi abbiamo anticipato, la novità Thein arrivo ad aprile su Canale 5 non è altro che il Grande Fratello Duo, con nuovi inquilini – in questo caso in coppia – pronti ad abitare lo spazioso loft romano.Ladel GF sarà trasformata in camere doppie per TheQuella che si vede da settembre al GF, però, sarà modificata per The. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che è iniziato illocation, che per l’occasione vedrà la presenza di svariate camere doppie. Nel reality condotto da Ilary Blasi, infatti, la convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi (si parla di 1.000.000 di euro) da vincere e da difendere sarà tra coppie, che verranno formate nel corsoprima puntata, (alcune delle quali) all’insaputa dei protagonisti.