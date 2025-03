Quotidiano.net - “The Big bang theory” torna con uno spin-off, ecco chi sarà il nuovo protagonista

Roma, 20 marzo 2025 – I fan di “The Big” non stanno nella pelle: nei mesi scorsi è stato, infatti, annunciato che uno-off della serie sui giovani scienziati nerd ideata da Chuck Lorre e Bill Prady era in lavorazione. La realizzazione dello show è stata confermata e, svelato il titolo ufficiale, sappiamo anche chiil: il ruolo daquesta volta è affidato a Stuart, interpretato nella serie principale da Kevin Sussman. “The Big” La serie tv andata in onda dal 2007 al 2019 si concentrava sulle vicende di Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar), quattro giovani che lavorano al Caltech di Pasadena. I ragazzi sono tra le menti più luminose del Paese ma si ritrovano anche ad essere socialmente inadeguati, vista la loro condizione di nerd.