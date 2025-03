Movieplayer.it - The Alto Knights, recensione: il ritorno di Barry Levinson nel segno di un doppio Robert De Niro

La sfida epocale tra Vito Genovese e Frank Costello in un gangster movie un po' troppo sfuggente e appesantito, ma comunque valorizzato da un comparto tecnico e narrativo di grande impatto cinematografico. In sala.è un regista formidabile, tuttavia mai troppo citato tra i grandissimi. Sarebbe facile citare Rain Man o Good Morning, Vietnam, e allora citiamo i suoi meno ricordati: Sesso & Potere, Bandits, Liberty Heights. Al cinema mancava da un po': se dieci anni fa usciva Rock the Kasbah con Bill Murray, nel 2021 ha diretto alcuni episodi di Dopesick. Per il, non poteva non ripartire dal suo punto di riferimento attoriale:De(che si sdoppia!). Va da sé che, al netto di alcune goffagini, e di un senso strutturale forse stantio nonché verboso, The