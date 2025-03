Amica.it - Texture inedite e proporzioni ampie danno un twist in più a un abbinamento intramontabile

In autunno o in primavera, quella tra bomber e jeans è una combo classica e sempre valida parlando di outfit casual. Ma se a ottobre la versione classica di questa giacca mutuata dal mondo militare è perfetta, per la bella stagione verrebbe voglia di qualcosa di più adatto. Questo vuole dire un capo che dia più un’idea di leggerezza e che ben si sposi con gli altri pezzi del guardaroba di stagione, solitamente più indirizzati verso tonalità chiare e stampe fantasia.La buona notizia è che la moda ha sempre qualche sorpresa da offrire per andare incontro anche a questi desideri. E la dimostrazione ci arriva proprio dal look che prendiamo in esame oggi e che funziona davvero.Bomber e maxi pochette puntano sulla stessafloreale 3D in tinta avorio (foto Spotlight Launchmetrics).