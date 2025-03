Ilfattoquotidiano.it - Tesla richiama 46.000 Cybertruck: si staccano i pannelli della carrozzeria. Lutnick: “Comprate sue azioni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stando oltre 46.000 pickupper problemi alla. Alcunirischierebbero di staccarsi a causa di un difetto nella colla utilizzata per fissarli. Lo ha annunciato oggi l’Agenzia Usa per la sicurezza stradale. Le auto sono state prodotte dall’azienda di Elon Musk tra il novembre 2023 e il 27 febbraio 2025. Il produttore è stato avvisato di un potenziale problema il 7 gennaio. Nuovi problemi quindi per la mastodontica vettura simile a un’autoblindo i cui vetri antisfondamento il giorno del lancio si sono clamorosamente rotti sotto lo sguardo del miliardario poi diventato braccio destro di Donald Trump.In Borsa, intanto, lestanno perdendo terreno. Hanno iniziato a scivolare già nelle contrattpre-mercato dopo che il segretario al commercio Howarddurante un’apparizione televisiva ha esortato gli americani ad acquistarle.