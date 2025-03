Tesla perde pezzi | richiamati 46mila Cybertruck L’allarme degli investitori | Elon Musk molli Trump e torni a occuparsi delle aziende

Leggi su Open.online

Nuovi guai per. La casa automobilistica diha richiamato oltre 46.000, di fatto praticamente tutti quelli prodotti e venduti nei primi 15 mesi di commercializzazione negli Usa, a causa di un problema di sicurezza segnalato dalle autorità di sicurezza del traffico. Dovranno essere sostituiti tutti i pannelli esterni che corrono il rischio di staccarsi durante la guida, con evidenti rischi di incidenti, come ha fatto notare all’azienda la National highway traffic safety administration (Nhtsa).stima che solo l’1%46.096 vetture coinvolte abbia effettivamente un difetto, ma non avendo trovato altre soluzioni dovrà sostituire (a sue spese) iin questione per sanare il problema. Un’altra brutta tegola per la società leader nella produzione di veicoli elettrici, che nei mesi scorsi aveva già dovuto richiamare altre auto dal mercato e che da inizio anno ha perso in Borsa quasi il 42%.