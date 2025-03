Lettera43.it - Tesla cala in Borsa dopo l’appello di un segretario di Trump a investire

Le azioni dihanno perso l’1,7 per cento nelle contrattazioni pre-mercato giovedì,un’insolita esortazione delal commercio di Donald, Howard Lutnick, che ha invitato gli americani anella società automobilistica di Elon Musk. «Penso che, se vuoi imparare qualcosa in questo show stasera, compra», ha dichiarato Lutnick in televisione a Fox News, aggiungendo: «È incredibile che le azioni di questo ragazzo siano così economiche. Non sarà mai più così economico». A correre in soccorso diè stato anche il premier Benjamin Netanyahu, che ha invitato Musk a partecipare al bando per la fornitura di auto blu in Israele. Pochi giorni prima, Donaldalla Casa Bianca ha decantato la sua nuova autoin diretta televisiva.ha richiamato oltre 46 mila Cybertruck negli Stati Uniti Con l’aumento delle critiche al ruolo di Musk a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, anchesta affrontando nuove difficoltà.