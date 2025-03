Lanazione.it - “Terrorismo islamico e messaggi inneggianti alla jihad”. Arrestato un 46enne

Perugia, 20 marzo 2025 – Addestramento ad attività con finalità di, anche internazionale. E’ l’accusa con la quale è finito in manette undi origine marocchina, residente nel bresciano. L’inchiesta, coordinata dprocura di Perugia, è cominciata nel 2023 ed è stata condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica che ha sede nel capoluogo umbro insiemeDigos di Brescia. Indagini e scoperte L’uomo era presente in gruppi Whatsapp riconducibili allo Statoai quali si poteva accedere solo su invito da parte degli altri membri. Perquisendo una rimessa nella disponibilità del, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi manoscrittial martirio eguerra santa. L'uomo aveva fatto ricerche online per trovare manuali e istruzioni per fabbricare armi artigianali e sul cellulare gli investigatori hanno trovato materiale di propagandaista.