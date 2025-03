Ilrestodelcarlino.it - Terribile schianto in via Canala. Auto finisce dentro un camion. Per estrarla serve la gru

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Une rocambolesco incidente stradale si è verificato ieri mattina all’incrocio tra viae via San Giuseppe, dove un’e uncarro di un’azienda di logistica si sono scontrati. L’impatto, avvenuto alle 8.30, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Secondo i primi rilievi della polizia locale, l’carro percorreva via Maccalone in direzione di viae, giunto all’incrocio, ha impegnato l’area svoltando a destra. In quel momento è sopraggiunta l’, che procedeva su viada Santerno verso Piangipane, e lo scontro è stato inevitabile, con la vettura che è letteralmente entrata nelcino. Alla base dell’incidente ci sarebbe dunque una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con una gru hanno sollevato e liberato l’dall’carro, e i sanitari del 118.