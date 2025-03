Thesocialpost.it - Terribile schianto, bus pieno di anziani va fuoristrada. Situazione gravissima

Grave incidente nel quartiere adiacente alla Tangenziale Ovest questa sera, poco dopo le 19.40. Un autobus del servizio navetta, che trasportava una comitiva didi ritorno da una vacanza ad Alassio, è uscito di strada terminando la corsa contro gli alberi che costeggiano la carreggiata.Bilancio aggiornato: un morto e diversi feritiA bordo del mezzo, una decina di persone ha riportato ferite, mentre una persona in condizioni critiche è purtroppo deceduta durante il trasporto in ospedale. Il pullman ha invaso il marciapiede prima di arrestarsi contro un albero, causando il blocco della circolazione nella zona, con traffico in tilt e strada chiusa per ore.Intervento immediato dei soccorsiSul luogo sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e diversi mezzi di soccorso, impegnati nel trasporto dei feriti presso gli ospedali cittadini.