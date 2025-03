Thesocialpost.it - Terremoto Catanzaro, il sindaco: “Preoccupante il protrarsi dello sciame sismico”

Da giorni la provincia diè interessata da unoche continua a destare preoccupazione tra la popolazione. Nella mattinata di oggi si sono verificate diverse scosse, la più intensa di magnitudo 3.0 registrata alle 12:11 con epicentro a Tiriolo. A seguito del sisma, in via precauzionale, scuole e uffici pubblici die di alcuni comuni limitrofi sono stati evacuati. Non si segnalano danni, ma il clima di apprensione resta alto.Ildi: “Monitoriamo la situazione con attenzione”Il primo cittadino di, Nicola Fiorita, ha espresso le proprie preoccupazioni in merito al fenomenoin corso. “Siamo preoccupati per ilsul nostro territorio. Tuttavia, abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che si tratti di una ‘situazione normale’, che non necessariamente evolverà in undi maggiore entità, perché, come sappiamo bene, un sisma non si può prevedere”, ha dichiarato.