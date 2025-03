Thesocialpost.it - Terremoto a Pescosolido, magnitudo 3.0 vicino a Frosinone: “Si è mosso tutto, boato enorme”

Undi3.0 ha scosso nella notte il territorio di, in provincia di, generando paura tra gli abitanti della zona. Il sisma, avvenuto alle 3:44 della notte tra il 19 e il 20 marzo, è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 9 km, con epicentro situato 2 chilometri a ovest del paese.L’evento sismico è stato avvertito chiaramente in diversi Comuni vicini, svegliando numerosi cittadini che hanno condiviso le loro testimonianze sui social. “Si è” ha scritto un’utente, mentre un’altra ha raccontato: “Ho sentito unalle 3:45”. C’è chi si è svegliato di soprassalto: “Il letto si muoveva”, ha riferito un’altra persona.Nonostante il forte spavento, al momento non risultano danni a edifici né feriti.