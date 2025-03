Sport.quotidiano.net - Ternana, Capuano asso nella manica. Tifosi scatenati: curva Est esaurita

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNISi confida nel pieno recupero di Marco. Alla ripresa degli allenamenti svolta a porte aperte al "Taddei" dopo il giorno di riposo, il capitano rossoverde e regista del reparto difensivo ha lavorato a parte dopo aver svolto in gruppo soltanto la fase di riscaldamento. Un certo ottimismo in merito al suo impiego contro il Perugia è dovuto a quanto dichiarato domenica scorsa da Ignazio Abate, ovvero che il calciatore avrebbe saltato la partita di Ferrara a scopo precauzionale per un fastidio muscolare evidenziato al termine della sfida con il Sestri Levante. "Vogliamo averlo al top per il derby" aveva detto il tecnico nell’occasione.è del resto pedina diluto rilievo anche per quanto riguarda la costruzione dal b, uno dei marchi d.o.c. a livello tattico della