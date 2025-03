Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in stazione. Accusati uno contro l’altro

Si sonoa vicenda dell’accoltellamento avvenuto nella notte del 13 gennaio scorso in via Zanichelli, in zona, l’ennesimo episodio di sangue in una zona martoriata negli ultimi tempi da violenze, degrado e aggressioni anche ai passanti. È quanto emerso dall’interrogatorio di garanzia al quale si sono sottoposti ieri i due giovani arrestati dalla polizia di Stato perin concorso verso un 40enne nigeriano: si tratta di un 26enne e un 36enne di nazionalità indiana, ma di cittadinanza italiana. L’uomo aggredito il 13 gennaio scorso in via Zanichelli era stato trovato esanime vicino a casa sua, con una profonda ferita all’altezza del torace. I soccorsi tempestivi e un intervento chirurgico all’ospedale Santa Maria Nuova gli hanno salvato la vita: dopo qualche giorno di terapia intensiva, è stato dichiarato fuori pericolo con una prognosi di 40 giorni.