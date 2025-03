Tentano di occupare un edificio pubblico a Passoscuro | 12 denunce

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 20 marzo 2025 – Hanno tentato l’occupazione in 12, 6 uomini e 6 donne cittadini romeni, di un: è successo nel corso del pomeriggio del 17 marzo 2025. I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato le dodici persone per il reato di tentata occupazione abusiva di edifici pubblici o privati. L’intervento si è svolto nei pressi di una casa cantoniera abbandonata, situata lungo la via Aurelia. L’operazione è scattata a seguito di un intervento d’iniziativa da parte dei Carabinieri che stavano effettuando un controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di illegalità, tra cui le occupazioni abusive di edifici dismessi.Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sorpreso i 12 cittadini stranieri mentre cercavano di forzare le protezioni in muratura delle porte e delle finestre dell’immobile, realizzate appositamente per prevenire simili azioni di invasione.