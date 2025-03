Dilei.it - “Televoto pilotato al Grande Fratello”: l’audio della madre di Spolverato a Striscia la notizia

Ildelè ancora al centro di polemiche e sospetti. E sono ormai in tanti a ritenere che possa essere in qualche modo. Una delle ipotesi più discusse riguarda l’influenza che i parenti e gli amici dei concorrenti possono esercitare sul voto del pubblico, che quest’anno – diciamolo – è stato bizzarro in diverse occasioni. A sostenere questa tesi è Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, il quale ha raccolto testimonianze che sembrerebbero avvalorare l’idea che ilpossa essere manipolato. Esisterebbe addirittura un vocaledi Lorenzo, già nella rosa dei finalisti, chelatrasmetterà nella puntata del 20 marzo.Ildeldiventa un caso alaQuesta sera ala, su Canale5, ore 20,35, Dianda presenterà un audio esclusivo in cui ladi Lorenzo, concorrente del reality, incita i membri di un gruppo fandom pro Shailenzo a votare in massa per suo figlio e per Shaila Gatta, di cui si sarebbe anche innamorato.