Lanazione.it - Telecamere & sicurezza: "Patto con i cittadini per la videosorveglianza"

Leggi su Lanazione.it

"Abbiamo un’interlocuzione molto frequente con il Comitato di San Vetturino. Abbiamo redatto un piano tecnico di fattibilità e un preventivo per l’installazione dellain quella zona e ci auguriamo che la questione vada a buon fine". A dirlo l’assessore comunale all’Innovazione e al Digitale, Andrea Stafisso, che spiega prima di tutto come il Comune si stia muovendo sulla questione delle videocamere di. "Stiamo strutturando un progetto standard in questo senso per le varie istanze che arrivano daidi diversi quartieri – spiega – In questi casi, come a San Vetturino, proponiamo un piano di collaborazione, in cui iacquistano le videocamere mentre il Comune si occupa della connessione elettrica, dell’installazione degli impianti e la licenza che consente di inserire le registrazioni all’interno della nostra piattaforma".