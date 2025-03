Sport.quotidiano.net - Tegola Roma, Dybala si opera: rischio stagione finita

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 marzo 2025 – Unasi abbatte sulla rincorsa europea delladi Claudio Ranieri. Pauloha scelto la via dell’intervento chirurgico dopo l’infortunio che ha coinvolto il tendine semitendinoso sinistro. La lesione si è dunque rivelata più seria del previsto e, di comune accordo con il club, il fantasista argentino ha deciso di seguire la strada dell’zione: ‘Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio’ si legge nel comunicato giallorosso.? Laha tanti scontri diretti. In un primo momento, dopo gli esami strumentali che aveva evidenziato la lesione tendinea, si era parlato di uno stop di 30-40 giorni, quindi con possibilità di rientrare per le ultime giornate di campionato, ma la scelta di andare per via chirurgica potrebbe aumentare i tempi di recupero e questo comporterebbe lo stop forzato difino a fine