Tegola Dybala la Joya si opera | il comunicato della Roma e il messaggio dell’argentino

Tornerà oggi in campo lacon coloro che sono rimasti a Trigoria, in una pausa per le Nazionali che permette a Ranieri e al suo staff di riordinare le idee in vista del rush finale in campionato. Le belle notizie però non sono di casa: Dovbyk ha la febbre e salterà dunque il confronto con il Belgio di Lukaku, colui che lo ha preceduto alla guida dell’attacco giallorosso, ma l’attenzione principale era rivolta alle condizioni di Paulo, uscito dal match contro il Cagliari con un brutto infortunio che è parso subito molto più serio del previsto.Una lesione del tendine semitendinosocoscia sinistra che sembrava poter essere curata con una terapia conservativa, ed invece ecco la notizia che nessuno voleva sentire: dopo attente riflessioni, lasi, e a confermarlo è ila riguardo: “Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico in seguito alla lesione del tendine semitendinoso sinistro.