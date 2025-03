Bergamonews.it - Tecnologie, alla startup bergamasca Resilco un finanziamento da 5 milioni di euro

Srl,innovativa con sede a Bergamo che ha sviluppato una tecnologia innovativa per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti industriali trasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, annuncia la chiusura di un round Serie A da 5di. Il round è stato guidato da 360 Capital attraverso il proprio fondo climate tech 360 Life II e sostenuto anche da Cdp Venture Capital attraverso il Green Transition Fund che utilizza risorse Pnrr stanziate dall’Ue tramite l’iniziativa NextGeneration Eu.Il fondo 360 Capital punta a investire in round Serie A e B dipee focalizzate sulla transizione energetica, economia circolare e sostenibilità urbana.rappresenta il primo investimento in Italia del fondo 360 Life II.“La riduzione dello smaltimento in discarica, il recupero dei rifiuti e la loro reintroduzione sul mercato come materiali riciclati accompagnati dallo stoccaggio permanente della CO2 sono tre delle sfide globali che la nostra società sta affrontando – spiega David Callejo Munoz, Ceo di-.