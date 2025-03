Tecnologia un robot ispirato agli scoiattoli capace di muoversi in ambienti difficili

Leggi su Ildenaro.it

I biologi e gli ingegneri dell’Universita’ della California, sulla base di studi sulla biomeccanica dei salti e degli atterraggi degli, hanno progettato unsaltellante in grado di atterrare su un trespolo stretto. Fino a oggi sono stati realizzatiche strisciano, nuotano, volano e persino strisciano come serpenti, ma nessunpuo’ reggere il confronto con uno scoiattolo, che puo’ fare parkour in un fitto intreccio di rami, saltare attraverso buchi pericolosi ed eseguire atterraggi precisi sui rami piu’ fragili. L’impresa, che e’ stata pubblicata sulla rivista ‘Scienceics’, rappresenta un grande passo avanti nella progettazione dipiu’ agili, in grado di saltare tra le capriate e le travi degli edifici in costruzione o di monitorare l’ambiente nelle foreste intricate o tra le chiome degli alberi.