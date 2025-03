TECHCAMP 2025 | Vivi l’Università STEM al POLIMI! La Summer School che ti prepara al futuro

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Politecnico di Milano lancia l'edizionedi, lache avvicina i giovani alle discipline(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con un'esperienza formativa unica. L'offerta è ampliata a 500 posti (vs 350 nel 2024) e include un nuovo corso su Sport Engineering & Human Performance presso il polo di Lecco. I partecipanti, studenti delle scuole superiori, potranno immergersi in temi innovativi come intelligenza artificiale, robotica, cybersecurity ed energia sostenibile, guidati da docenti e ricercatori del Politecnico. L'obiettivo è fornire competenze avanzate, orientare le scelte accademiche e professionali, ere i giovani alle sfide del. Previste esenzioni per studenti meritevoli e bisognosi. Iscrizioni aperte dal 17 febbraio al 31 marzo, con possibilità di estensioni fino ad esaurimento posti.