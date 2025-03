Ilrestodelcarlino.it - Tcheuna vuole tornare a sfrecciare: "Interminabili i tre mesi fuori"

Il Frecciarossa di fascia destra è pronto asulle rotaie. Sono stati 3e mezzoper Rodrick, una delle colonne del Carpi prima della vittoria della D e poi della prima parte di stagione in C, bloccato a inizio dicembre da un grave infortunio: per lui uno strappo di due centimetri al tendine dell’adduttore che gli ha fatto perdere le ultime 14 giornate di campionato. La sfida con la Torres al "Cabassi" del 6 dicembre scorso, giocata per 90’, è l’ultima apparizione del difensore classe 2004 nato a Perugia di papà camerunese e mamma ucraina, che ora è pronto ain campo. A Campobasso potrebbe ritrovare anche una maglia da titolare, la stessa che ha indossato per 18 volte ininterrottamente da inizio stagione, attirando su di sé gli occhi di tante "big" del calcio italiano, fra cui Verona, Sassuolo e Juve con i suoi cambi di passo che gli sono valsi anche 2 gol.