Tariffe USA al 25% | impatto sulla crescita dell' eurozona secondo la Bce

L'analisia Bce suggerisce che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall'Europa ridurrebbe la'area'euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Una risposta europea sotto forma di aumentosulle importazioni statunitensi aumenterebbe ulteriormente questa percentuale a circa mezzo punto percentuale. Lo afferma la presidentea Bce Christine Lagarde nel suo intervento in Commissione Econ al Parlamento europeo.politica monetaria, Lagarde ha spiegato che la Bce è determinata "a garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Soprattutto nelle attuali condizioni di crescente incertezza, - ha detto - seguiremo un approccio dipendente dai dati e riunione per riunione per determinare l'appropriata posizione di politica monetaria.