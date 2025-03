Calciomercato.it - Taremi fuori e partita sospesa: cosa è successo in Iran-Emirati Arabi

Leggi su Calciomercato.it

Dopo Lautaro Martinez e Thuram, notizie anche sull’attaccanteiano dalla Nazionale: novità appena arrivataPrima Thuram, quindi Lautaro Martinez. Gli attaccanti dell’Inter hanno fatto ritorno a casa e non sono stati impegnati con le Nazionali.‘Mistero’in(LaPresse) – Calciomercato.itDeschamps per precauzione ha rispedito a Milano Thuram, mentre Scaloni ha dovuto rinunciare al toro a causa di un problema muscolare che mette a rischio la sua presenza anche per Udinese, derby e Parma. Una situazione figlia dei tanti impegni ravvicinati a cui sono sottoposti i calciatori, con l’Inter che è tra le squadre più impegnate finora considerato che è andata avanti in tutte le competizioni ed ha disputato anche la Supercoppa.Inzaghi spera di poter riavere tutti i suoi bomber a disposizione per la ripresa del campionato e per il rush finale della stagione che vede i nerazzurri attesi anche dal doppio confronto Champions contro il Bayern Monaco.