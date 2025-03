Internews24.com - Taremi bocciato anche in Nazionale: escluso dai titolari in Iran-Emirati Arabi

di Redazionefinisce outcon la sua: l'attaccanteianodalle formazioni ufficialiA sorpresa, Mehdiè stato fatto fuori dalla squadra titolare dellaiana che alle 17 italiane sfiderà gliUniti nel match valido per la settima giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2026. L'attaccante dell'Inter, reduce da un periodo complicato con il club, si accomoda inizialmente in panchina per scelta del ct Amir Ghalenoei, che in attacco si affida a Sardar Azmoun, Mehdi Ghayedi e Mohammad Mohebi.