Taranto: trovato in terra in una pozza di sangue, 48enne in rianimazione Indaga la polizia

È statodi primo mattino in unadi. Antonio Carella, 48 anni, era accasciato a, dietro a un’auto parcheggiata all’interno del cortile di uno stabile di via Reggio Calabria. Accanto al corpo un proiettile inesploso e il caricatore di una pistola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato al Ss Annunziata. È in, in condizioni molto gravi, a causa di nunerose ferite alla testa provocate probabilmente col calcio della pistola. Sul casono i Carabinieri del comando provinciale di. Hanno raccolto le testimonianze, anche se nel quartiere la gente sembra restia a parlare. Qualcuno racconta che ilnon abita qui, ma è del quartiere Salinella. Da chiarire cosa sia accaduto. Al momento non si escludono piste e sisulle relazioni dell’uomo.