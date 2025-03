Ilgiorno.it - Tangenti per le protesi, tornano in aula gli ex chirurghi ortopedici Marco Valadè e Fabio Bestetti. “Accordo in nero”

Monza, 20 marzo 2025 - "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Invece hanno dovuto testimoniare quantomeno sui fatti che riguardavano gli odierni imputati al processo sulla presunta corruzione per impiantare ledella fornitrice francese di apparecchiature per l'anca e il ginocchio Ceraver. Stamattina gli exdel Policlinico di Monzasono tornati inal Tribunale di Monza. I due medici, insieme all'ex responsabile commerciale della Ceraver Italia Denis Panìco, hanno già patteggiato pene tra 2 anni e 8 mesi e 3 anni e 4 mesi di reclusione. Quest'ultimo ha già testimoniato, mentrecredevano di potersi sottrarre perché per loro è ancora in corso al Tribunale di Monza il processo per le presunte lesioni causate ai pazienti.