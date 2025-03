Quotidiano.net - Taiwan si prepara all’invasione cinese: i lanciarazzi Usa pronti in anticipo

Shanghai, 20 marzo 2025 – Sale ancora la tensione tra Cina e. Nelle ultime 24 ore Pechino ha inviato 27 aerei militari, sei navi da guerra e un aerostato nello Stretto: fa parte del ‘pacchetto-deterrenza’ agitato dal governo di Xi Jinping contro la attività dei “separatisti” dell’isola, che la Cina considera "parte inalienabile del suo territorio".ha preso contromisure nei confronti della rinnovata aggressività. Parallelamente al “pattugliamento” via mare e via aria avviato da Pechino il 17 marzo scorso, l’esercito di Taipei ha lanciato una serie di esercitazioni. Nel frattempo il ministero della Difesa ha circoscritto l’orizzonte temporale di una possibile invasioneche sarà il punto di riferimento per la tattica militare. La potenziale offensiva è datata nel 2027.