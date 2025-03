Taiwan esercitazioni contro attacco Cina | Nel 2027 rischio invasione

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Ilè l’anno in cui lapotrebbe essere pronta a invadere. E ora la data ‘entra’ in un documento ufficiale dell’isola. A luglio, nell’ambito delleche si tengono ogni anno, i militari disimuleranno la difesa dell’isola da un possibilecinese “nel”, ha confermato il ministero della Difesa di Taipei che in un rapporto presentato in Parlamento afferma che gli scenari di quest’anno si baseranno su incursioni legate a una possibile “cinese dinel”. L’isola, di fatto indipendente, rivendica la sua democrazia, ma Pechino la considera una “provincia ribelle” e vuole la “riunificazione” senza escludere il ricorso alla forza. Il rapporto afferma che l’obiettivo dellemilitari è contrastare le tattiche della “zona grigia”, spesso impiegate dalla, che implicano un atto di interferenza ostile, ma non sono considerate conflitto ‘aperto’.