Tagliavento ricorda Inter Samp del 2010 | Era durissimo arbitrare la squadra di Mourinho lo feci in maniera perfetta con 3 espulsioni e…

di RedazioneL’ex arbitro Paoloundoria delarbitrato da lui: match nel quale espulse ben 2 nerazzurrivenuto sulle frequenze di Radio Corriere dell’Umbria, nel corso del programma “Umbria in diretta”, l’ex arbitro Paoloè tornato sudoria che si è disputata il 20 febbraio: in quella sfida il direttore di gara lasciò i nerazzurri in 9 uomini dopo leper doppia ammonizione di Walter Samuel e Ivan Cordoba (iconico il gesto delle manette fatto dain quell’occasione).PAROLE – «Non mi ero accorto delle manette dialtrimenti avevo già fatto tre, non sarebbe stato un problema fare la quarta. Quella è una partita che, invece, a livello di carriera mia, fu una partita, arbitrata in, riconosciuto anche dai quotidiani.