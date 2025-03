Sport.quotidiano.net - Tacopina rompe il silenzio. "Spal, il progetto continua. Salvezza e obiettivi futuri»

Dopo diversi mesi di preoccupante e ingiustificatoassoluto, Joeè tornato a farsi sentire. Non in ‘conference call’, ma attraverso un lungo comunicato diffuso ieri sera nel quale il presidente ha ribadito il proprio ruolo e confermato con forza l’impegno per rilanciare il club biancazzurro. "Questa stagione purtroppo ha tradito le nostre aspettative e quelle di tutti i tifosi – recita la nota del presidente–. Non è certo quella che ci aspettavamo e il momento che stiamo attraversando è oggettivamente difficile. Tuttavia, voglio rassicurare i nostri partner, tifosi, dipendenti e la comunità, che non abbiamo alcuna intenzione di mollare. La nostra determinazione nel portare avanti ilè più forte che mai. Voglio ribadire che l’impegno da parte mia e dei miei soci rimane assoluto.