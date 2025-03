Game-experience.it - System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, è stata annunciata la data di uscita con un trailer

Nightdive Studios ha annunciato ufficialmente ladidi2:durante il Future Games Show di primavera in corso proprio in questi istanti. Il celebre immersive sim, considerato uno dei più influenti sparatutto della storia, tornerà in una versione completamente rimasterizzata nella giornata del 26 giugno 2025. Il titolo sarà disponibile nello specifico su PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store.Ildi annuncio ha mostrato il lavoro svolto dagli sviluppatori per modernizzare il titolo del 1999, evidenziando le differenze grafiche rispetto all’originale. Questa edizione offrirà una risoluzione fino a 4K con 144 fps su PC e 120 fps su console di nuova generazione, insieme a una serie di opzioni grafiche personalizzabili, tra cui lo slider per il FOV, effetti post-processing e supporto per monitor ultra-wide.