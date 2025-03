Movieplayer.it - Sydney Sweeney sarà protagonista e produttrice del thriller I Pretended to be a Missing Girl

L'attricecollaborerà con Warner Bros, in veste di, per realizzare ilto be ala, tramite la sua Fifty-Fifty Films, del nuovo film Ito Be a, progetto realizzato in collaborazione con Warner Bros. Il lungometraggio si baserà su un racconto breve scritto da Joe Cote e pubblicato online su Reddit. I primi dettagli del film A scrivere la sceneggiatura di Ito Be al'esperto Eric Roth, già autore di Dune e Forrest Gump. Il racconto segue una giovane vagabonda che decide di fingere di essere una ragazza scomparsa per derubare la famiglia, rendendosi però conto di aver compiuto un .