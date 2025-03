Secoloditalia.it - Svolta storica al Cio: per la prima volta eletta una donna presidente. Chi è la 41enne Kirsty Coventry

al Cio, dove per lain 131 anni è statauna: si tratta diex nuotatrice e attuale ministro dello Sport dello Zimbabwe.succede al tedesco Thomas Bach, rimasto in carica per 12 anni. «La giovane ragazza che iniziò a praticare nuoto in Zimbabwe qualche anno fa non avrebbe nemmeno sognato un momento come questo. Sono particolarmente orgogliosa di essere ladel Cio e anche lache viene dall’Africa», ha detto la neo, augurandosi che la sua elezione «possa ispirare molte persone».Ladel Cio:è la«Oggi sono stati infranti soffitti di cristallo, sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello», ha concluso, alla quale sono arrivati, tra gli altri, gli auguri dei ministri dello Sport, Andrea Abodi, e del Turismo, Daniela Santanchè, che ha parlato di «passo importante verso la parità di genere nello sport e un esempio ispiratore per le donne di tutto il mondo».