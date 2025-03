Sololaroma.it - Svilar da blindare, Roma al lavoro: distanza tra le parti

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi 20 marzo dovrebbe coincidere con il ritorno in campo per la. Già, perché i giallorossi dovrebbero riprendere ad allenarsi in quel di Trigoria, dopo un inizio di settimana a riposo ed utile per ricaricare le pile. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che appariva una semplice chimera e che dista ora solo quattro punti. I capitolini tenteranno di limare ogni dettaglio in vista della prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Al tempo stesso, però, questo periodo di pausa per le Nazionali sarà utile per programmare anche il futuro del club. La dirigenza vorrebbe infattii suoi gioielli più preziosi, quei calciatori che rappresentano la base solida della squadra. Uno di questi è senza ombra di dubbio Mile, uno dei migliori portieri della nostra Serie A per prestazioni e parate cruciali.